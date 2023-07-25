Конституционный суд в Южной Корее отклонил импичмент главе МВД

Конституционный суд Южной Кореи во вторник отклонил импичмент, который южнокорейский парламент ранее в этом году вынес министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину из-за недостаточно эффективных, по мнению парламентариев, действий властей во время д

Конституционный суд Южной Кореи во вторник отклонил импичмент, который южнокорейский парламент ранее в этом году вынес министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину из-за недостаточно эффективных, по мнению парламентариев, действий властей во время давки в Сеуле в прошлом году, унесшей жизни почти 160 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Подчеркивается, что решение конституционного суда, последовавшее спустя 167 день после вынесения импичмента нацсобранием, было единогласным. На принятие решения у суда было 180 дней. Вместе с решением суда Ли Сан Мин был также автоматически восстановлен в должности, от которой он был временно отстранен в день вынесения ему импичмента 8 февраля.