Конституционный суд Турции начнет рассмотрение дела о роспуске прокурдской партии

Конституционный суд Турции 12 мая приступит к рассмотрению по существу дела о роспуске прокурдской Партии демократии народов (ПДН).

Конституционный суд Турции 12 мая приступит к рассмотрению по существу дела о роспуске прокурдской Партии демократии народов (ПДН).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу телеканал NTV.

Дело в отношении ПДН было возбуждено в июне 2021 года Генпрокуратурой Турции по обвинению в "сепаратистской деятельности" и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). КС ранее возвращал дело на доработку из-за ряда процессуальных вопросов, в апреле партия предоставила суду письменную защиту. Тогда же руководство ПДН назвало процесс политически мотивированным и противоречащим конституции.

Вслед за изучением документов стороны обвинения и защиты КС определит день, когда на процессе выступят генпрокурор Апелляционного суда Турции и представители ПДН. После этого докладчик КС, ответственный за рассмотрение дела, подготовит окончательный доклад по существу и вынесет его на утверждение высшей судебной инстанции Турции.

Решение о роспуске ПДН будет считаться принятым, если за него проголосуют две трети представителей Конституционного суда Турции (из 15).