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Конституционный суд Таиланда временно отстранил премьера от должности

Конституционный суд Таиланда временно отстранил премьера от должности Конституционный суд Таиланда временно отстранил премьера от должности
Другие страны
1 июля 2025 г. 11:37
Конституционный суд Таиланда временно отстранил премьера от должности

Конституционный суд Таиланда во вторник временно отстранил премьер-министра Чиннават Пхэтхонгтхан от должности до завершения разбирательства по делу о нарушении политиком этических норм.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Причиной стали недавние обвинения в адрес главы правительства о нарушении этических норм и утечке конфиденциального разговора с бывшим лидером Камбоджи Хун Сеном. Петицию с требованием отстранить Чиннават от высокого поста подали 36 сенаторов.

Пока суд рассматривает дело, обязанности главы правительства возьмет на себя заместитель премьер-министра. Сама Чиннават останется в кабинете министров, возглавив министерство культуры.

Скандал разгорелся после публикации записи телефонного разговора от 15 июня, в котором Чиннават раскритиковала командующего тайской армией. В стране, где военные сохраняют сильное влияние, такие слова вызвали волну протестов и раскол внутри правящей коалиции.

Ожидается, что оппозиция вскоре потребует вотум недоверия правительству, а протестующие на улицах требуют отставки Чиннават. Сама она извинилась, заявив, что ее высказывания были лишь частью переговорной тактики.

Гюльнар Махмудова

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