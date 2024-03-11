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Конституционный суд Молдовы признал законным переименование госязыка в румынский

Конституционный суд Молдовы признал законным переименование госязыка в румынский Конституционный суд (КС) Молдовы признал законным решение парламента переименовать государственный язык с молдавского на румынский.
Другие страны
11 марта 2024 г. 18:53
Конституционный суд Молдовы признал законным переименование госязыка в румынский

Конституционный суд (КС) Молдовы признал законным решение парламента переименовать государственный язык с молдавского на румынский.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила по итогам заседания председатель КС Домника Маноле.

"КС подтвердил соблюдение требований конституционного права в формулировке текста статьи 13 пункта 1 конституции - государственным языком Республики Молдова является румынский язык", - сказала Маноле.

Инициатива о переименовании языка, которая была одобрена в парламенте голосами Партии действия и солидарности, вызвала дебаты и акции протеста в Кишиневе.

В рассмотрении этого документа отказались участвовать депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, подчеркнув, что решение противоречит конституции, в которой язык называется молдавским. Затем они оспорили это решение в КС.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Konstitusiya Məhkəməsi dövlət dilinin adının rumın dilinə dəyişdirilməsinə qərar verib

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