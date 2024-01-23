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Конституционный суд Германии лишил финансирования крайне правую партию

Конституционный суд Германии лишил финансирования крайне правую партию Конституционный суд Германии постановил, что крайне правая экстремистская партия "Die Heimat" (Родина), бывшая Национал-демократическая партия Германии (НДПГ), должна быть лишена субсидирования и налоговых льгот сроком на шесть лет.
Другие страны
23 января 2024 г. 14:33
Конституционный суд Германии лишил финансирования крайне правую партию

Конституционный суд Германии постановил, что крайне правая экстремистская партия "Die Heimat" (Родина), бывшая Национал-демократическая партия Германии (НДПГ), должна быть лишена субсидирования и налоговых льгот сроком на шесть лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle.

Суд постановил, что программа партии "Die Heimat" являлась достаточно антиконституционной, чтобы оправдать отмену государственной поддержки, обычно предоставляемой политическим партиям.

Правительство Германии и обе палаты парламента подали заявку на лишение партии господдержки в 2019 году.

Это первый случай вынесения такого решения Конституционным судом Германии. Возможность лишения партий государственной поддержки была введена в 2017 году после того, как одна из попыток запретить НДПГ провалилась.

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Версия на английском языке Top German court strips financing of extreme-right party

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