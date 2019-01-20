Конституционный суд ДРК подтвердил победу Чисекеди на выборах президента

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Конституционный суд Демократической Республики Конго подтвердил победу Феликса Чисекеди на выборах президента страны. Его оппонент Мартин Файулу призвал общественность не признавать итоги выборного процесса.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет Actualite.

Как отмечает издание, суд отклонил просьбу Файулу отменить итоги выборов в двух избирательных округах, назвав её «допустимой, но необоснованной».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан усомнился, что объявленные результаты выборов соответствуют реальным.

Также в Госдепартаменте США заявили, что рассчитывают на «разъяснения» по поводу результатов подсчёта голосов.

Десятого января сообщалось, что Чисекеди одержал победу на президентских выборах в ДРК.