Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Конституционный Суд Австрии отменил итоги президентских выборов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно решению, президентские выборы будут проведены в этой стране заново.

Теперь министерству внутренних дел страны, которому подчиняются избирательные службы, предстоит организовать новые выборы, на что потребуется два-три месяца. В это время президентские функции будет коллегиально исполнять президиум Национального совета Австрии.

Отметим, что согласно результатам второго тура выборов, представитель крайне правой партии "Зеленых" Александр ван дер Беллен набрал 50,35% голосов. Его оппонент - представитель партии "Свобода" Норберт Хофер набрал 49,65%.