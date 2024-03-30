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Конституционный совет Сенегала утвердил победу Файя на президентских выборах

Конституционный совет Сенегала утвердил победу Файя на президентских выборах Конституционный совет (КС) Сенегала объявил новым президентом страны Бассиру Диомайе Фай, утвердив результаты состоявшихся 24 марта выборов главы государства.
Другие страны
30 марта 2024 г. 03:09
Конституционный совет Сенегала утвердил победу Файя на президентских выборах

Конституционный совет (КС) Сенегала объявил новым президентом страны Бассиру Диомайе Фай, утвердив результаты состоявшихся 24 марта выборов главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление КС опубликовано в сенегальских СМИ.

"Бассиру Диомайе Фай избран президентом Республики Сенегал", - говорится в нем. Диомайе Фай стал пятым по счету главой сенегальского государства. Конституционный совет является высшим органом, осуществляющим контроль за электоральным процессом в Сенегале, утверждая, в том числе окончательные результаты президентских выборов.

КС утвердил итоги выборов, объявленные 27 марта национальной автономной избирательной комиссией Сенегала. Диомайе Фай завоевал в первом туре 54,25% голосов избирателей. Вторым стал кандидат от правящей коалиции Амаду Ба, получивший поддержку 35,79% избирателей. Остальные 17 кандидатов, участвовавших в президентских выборах, набрали значительно меньше голосов.

Никто из проигравших кандидатов не подал апелляцию в КС на ход и результаты выборов. Полномочия действующего президента Сенегала Маки Саля заканчиваются 2 апреля.

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