Конституционный совет Сенегала утвердил победу Файя на президентских выборах

Конституционный совет (КС) Сенегала объявил новым президентом страны Бассиру Диомайе Фай, утвердив результаты состоявшихся 24 марта выборов главы государства.
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"Бассиру Диомайе Фай избран президентом Республики Сенегал", - говорится в нем. Диомайе Фай стал пятым по счету главой сенегальского государства. Конституционный совет является высшим органом, осуществляющим контроль за электоральным процессом в Сенегале, утверждая, в том числе окончательные результаты президентских выборов.
КС утвердил итоги выборов, объявленные 27 марта национальной автономной избирательной комиссией Сенегала. Диомайе Фай завоевал в первом туре 54,25% голосов избирателей. Вторым стал кандидат от правящей коалиции Амаду Ба, получивший поддержку 35,79% избирателей. Остальные 17 кандидатов, участвовавших в президентских выборах, набрали значительно меньше голосов.
Никто из проигравших кандидатов не подал апелляцию в КС на ход и результаты выборов. Полномочия действующего президента Сенегала Маки Саля заканчиваются 2 апреля.