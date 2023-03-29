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Конституционный совет Франции вынесет решение о легитимности пенсионной реформы 14 апреля

Конституционный совет Франции вынесет решение о легитимности пенсионной реформы 14 апреля Конституционный совет Франции 14 апреля вынесет свое решение по вопросу легитимности пенсионной реформы, а также о возможности проведения референдума по этому вопросу.
Другие страны
29 марта 2023 г. 16:43
Конституционный совет Франции вынесет решение о легитимности пенсионной реформы 14 апреля

Конституционный совет Франции 14 апреля вынесет свое решение по вопросу легитимности пенсионной реформы, а также о возможности проведения референдума по этому вопросу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, распространенном cегодня этой инстанцией, надзирающей за соблюдением основного закона республики.

"Конституционный совет рассмотрит инициативу о проведении референдума, а также закон о пенсионной реформе и вынесет свое решение 14 апреля", - отмечается в сообщении.

Ранее депутаты парламента от левого блока и партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обратились в Конституционной совет. Они добиваются признания пенсионной реформы нелегитимной. Ле Пен также заявила о необходимости вынесения вопроса о пенсионной реформе на референдум.

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