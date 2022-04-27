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Конституционный совет Франции провозгласил Макрона президентом республики

Конституционный совет Франции провозгласил Макрона президентом республики Конституционный совет Франции провозгласил Эммануэля Макрона президентом республики по итогам второго тура президентских выборов, которые прошли в республике 24 апреля.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 19:38
Конституционный совет Франции провозгласил Макрона президентом республики

Конституционный совет Франции провозгласил Эммануэля Макрона президентом республики по итогам второго тура президентских выборов, которые прошли в республике 24 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду глава совета Лоран Фабиус.

"Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство голосов. Конституционный совет 27 апреля провозглашает Эммануэля Макрона избранным президентом республики", - сказал он.

Новый срок полномочий Макрона начинается с 14 мая.

Согласно приведенным им окончательным данным, Макрон получил 18,7 млн голосов избирателей, его соперница Марин Ле Пен - 13,2 млн голосов.

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