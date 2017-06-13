Египет вернет два спорных острова Саудовской Аравии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Комитет по конституционным и законодательным делам парламента Египта большинством голосов одобрил передачу Саудовской Аравии двух спорных островов Тиран и Санафир в Красном море. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Al-Youm al-Sabia.

Теперь вопрос будет вынесен на общее голосование депутатов.

Договор о демаркации морской границы между Египтом и королевством был подписан в Каире год назад. По закону, парламент должен его ратифицировать. Законодательный орган Саудовской Аравии утвердил договор быстро, но в Египте передача островов соседнему государству вызвала жаркие дебаты, спровоцировав акции протеста и череду судебных слушаний в разных инстанциях.

Между тем, как ранее заявили в правительстве Египта, даже в случае передачи суверенитета над островами Эр-Рияду, Каир сохранит за собой административный контроль над островами.

До сих вопрос об исторической принадлежности этих необитаемых островов так до конца и не прояснен: в разные годы управление островами неоднократно переходило от одной страны к другой.

Эр-Рияд уже предупредил, что в случае отказа парламента ратифицировать договор королевство подаст иск на Каир в международный суд.