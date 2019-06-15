Конституционный суд Молдовы отменил решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов

Конституционный суд Молдовы отменил решения, которые были им приняты в период с 7 по 9 июня. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь.

Как отмечается, речь касается решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.

Кроме того, речь идет о заявлениях касательно признания незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.

По словам председателя КС, решение является окончательным.