Консерваторы лидируют по результатам экзит-поллов на выборах в Великобритании

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы данные экзит-поллов на выборах в Великобритании. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, согласно их данным, лидируют консерваторы, которые могут получить 316 мест в парламенте. Лейбористы претендуют на 239 мест. На третьем месте - Шотландская национальная партия с 58 местами. Однако результаты экзит-поллов имеют лишь предварительный характер.

Если результаты экзит-поллов окажутся верны, консерваторам, несмотря на победу, не хватит мест для создания однопартийного правительства, и победителям придется договариваться о коалиции.

Всего будет избрано 650 депутатов парламента. Одновременно с этим в 279 районах прошли выборы в местные советы, а в ряде городов избирались мэры.