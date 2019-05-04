Консерваторы показали на региональных выборах в Англии худший результат с 1995 года

Правящая Консервативная партия Великобритании потерпела болезненное поражение на состоявшихся в четверг в Англии и Северной Ирландии выборах в органы местного самоуправления, потеряв 1 335 депутатских мандатов в английских региональных советах, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Окончательные итоги подсчета голосов, которые привел телеканал Sky News, свидетельствуют, что это худший для тори результат за без малого четверть века.

Согласно обнародованным данным, консерваторы потеряли контроль над 49 местными советами в Англии и в итоге имеют большинство лишь в 93 из 248 советов. Это намного более серьезное поражение, чем прогнозировалось. Худший результат за последние несколько десятилетий тори показали только на местных выборах 1995 года.

Как отмечают комментаторы Sky News, итоги голосования отражают разочарование жителей страны в политике партии, которой пока так и не удалось вывести из тупика переговоры о Brexit. Не мог не сказаться на результатах и крупный внутрипартийный скандал - за несколько часов до открытия избирательных участков глава тори Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильмсона, уличенного в несанкционированном распространении информации с заседания Совета национальной безопасности.

Впрочем, неудачными эти выборы стали и для лейбористов - крупнейшей оппозиционной партии, которая пока безрезультатно пытается согласовать с консерваторами общую позицию об условиях предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Лейбористы под руководством Джереми Корбина не смогли удержать контроль над шестью местными советами, потеряв 86 депутатских кресел, хотя именно лейбористы, как ожидалось, должны были получить наибольшую выгоду от перераспределения упущенных консерваторами мандатов.