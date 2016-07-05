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    Консервативная партия Великобритании приступила к выборам нового лидера

    Из пяти кандидатов пока что наибольшей популярностью пользуется министр внутренних дел Тереза Мэй

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Депутаты британского парламента от Консервативной партии начали процесс выборов нового лидера, который станет и премьер-министром Великобритании.

    Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, на голосование 330 депутатам партии дается полный рабочий день - с 11:00 до 18:00 (21:00 по бакинскому времени).

    В ходе выборов после каждого тура отсеивается кандидат, получивший наименьшее число голосов. Окончательный выбор лидера осуществляют уже рядовые члены партии - из двух кандидатов, получивших максимальную поддержку членов парламента.

    Из пяти кандидатов пока что наибольшей популярностью пользуется министр внутренних дел Тереза Мэй.

    Напомним, 24 июня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о намерении подать в отставку в октябре после того, как большинство участников референдума 23 июня проголосовали за выход Великобритании из ЕС.

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