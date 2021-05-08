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Консервативная партия Великобритании побеждает на региональных выборах

Консервативная партия Великобритании побеждает на региональных выборах Правящая Консервативная партия Великобритании уверенно лидирует на региональных выборах, которые состоялись в четверг практически по всей стране.
Другие страны
8 мая 2021 г. 02:33
Консервативная партия Великобритании побеждает на региональных выборах

Правящая Консервативная партия Великобритании уверенно лидирует на региональных выборах, которые состоялись в четверг практически по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов, подведенные к вечеру пятницы для 81 из 143 муниципальных, местных и региональных советов Англии.

По сравнению с выборами 2016 года партия тори, которую возглавляет премьер-министр Борис Джонсон, получила 156 дополнительных мест в советах разного уровня (всего 1 321), тогда как лейбористы, находящиеся в оппозиции с 2010 года, потеряли 187 мандатов (814). Партия "Либеральные демократы" к настоящему моменту лишилась 25 мандатов (243), а Партия "зеленых", напротив, получила дополнительные 49 (75). В общей сложности на самых масштабных за 48 лет региональных выборах решается судьба 5 тыс. мест в местных органах власти.

На данный момент тори имеют большинство в 35 советах (на шесть больше, чем в 2016 году в тех же частях страны), а лейбористы - в 31, потеряв контроль над четырьмя. В одном совете большинство удерживает партия "Либеральные демократы", еще в 14 нет явных лидеров или большинство принадлежит иным партиям.

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