Конкуренция между КНР и США не поможет решить глобальных проблем

Конкурентная борьба между США и КНР не поможет решить ни трудностей, стоящих перед каждой из стран, ни глобальных проблем.

Конкурентная борьба между США и КНР не поможет решить ни трудностей, стоящих перед каждой из стран, ни глобальных проблем.

Как передает Report , такое мнение выразило агентство Xinhua в публикации, посвященной прошедшей в Сан-Франциско (США) встрече лидеров Китая и Соединенных Штатов.

"Конкуренция между крупными странами не является преобладающей тенденцией нынешнего времени и не поможет решить проблем, стоящих как перед Китаем и США, так и перед миром в целом", - говорится в опубликованной редакционной статье.

Автор отмечает, что как для КНР, так и для США "не представляется возможным перестроить другую сторону, в то время, как конфликты и конфронтация будут иметь неприемлемые для обеих стран последствия".

В статье резюмируется, что "планета Земля достаточно велика для того, чтобы обе страны могли добиться успеха, а успех одной из сторон - это возможности для другой".