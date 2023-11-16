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Конкуренция между КНР и США не поможет решить глобальных проблем

Конкуренция между КНР и США не поможет решить глобальных проблем Конкурентная борьба между США и КНР не поможет решить ни трудностей, стоящих перед каждой из стран, ни глобальных проблем.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 21:25
Конкуренция между КНР и США не поможет решить глобальных проблем

Конкурентная борьба между США и КНР не поможет решить ни трудностей, стоящих перед каждой из стран, ни глобальных проблем.

Как передает Report, такое мнение выразило агентство Xinhua в публикации, посвященной прошедшей в Сан-Франциско (США) встрече лидеров Китая и Соединенных Штатов.

"Конкуренция между крупными странами не является преобладающей тенденцией нынешнего времени и не поможет решить проблем, стоящих как перед Китаем и США, так и перед миром в целом", - говорится в опубликованной редакционной статье.

Автор отмечает, что как для КНР, так и для США "не представляется возможным перестроить другую сторону, в то время, как конфликты и конфронтация будут иметь неприемлемые для обеих стран последствия".

В статье резюмируется, что "планета Земля достаточно велика для того, чтобы обе страны могли добиться успеха, а успех одной из сторон - это возможности для другой".

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