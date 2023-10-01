Конгрессмены США утвердили проект финансирования правительства

Палата представителей Конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

Палата представителей Конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства страны на 45 дней.

Как передает Report , трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Проект поддержали 335 конгрессменов, 91 высказался против. Теперь инициативу должен одобрить Сенат. В таком случае она отправится президенту США Джо Байдену, которому необходимо подписать документ до наступления воскресенья по местному времени (08:00 по бакинскому времени 1 октября), чтобы избежать приостановки работы федерального правительства.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы заблокируют дальнейшее прохождение сенатской версии инициативы о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября. После этого лидер демократического большинства в верхней палате законодательного органа Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сообщил журналистам, что не будет проводить процедурное голосование по данной инициативе и дождется версии Палаты представителей.

Приостановка работы правительства США может привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.