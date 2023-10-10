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Конгрессмены США предложили выделить $2 млрд на ПВО Израиля

Конгрессмены США предложили выделить $2 млрд на ПВО Израиля Группа американских законодателей от обеих партий внесла в Палату представителей Конгресса США законопроект о выделении $2 млрд на укрепление системы ПВО Израиля "Железный купол".
Другие страны
10 октября 2023 г. 23:16
Конгрессмены США предложили выделить $2 млрд на ПВО Израиля

Группа американских законодателей от обеих партий внесла в Палату представителей Конгресса США законопроект о выделении $2 млрд на укрепление системы ПВО Израиля "Железный купол".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, опубликованного на сайте члена нижней палаты Конгресса США Клаудии Тенни (республиканка, от штата Нью-Йорк), законодатели от обеих партий предлагают "выделить $2 млрд на оборонную систему Израиля "Железный купол".

Напомним, что в ходе начавшегося 7 октября утром витка противостояния израильские ВВС поразили 475 ракетных установок, 73 военные цели, 24 стратегические военные структуры и 22 подземных объекта.

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