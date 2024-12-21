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Конгрессмены США поддержали продление финансирования правительства

Конгрессмены США поддержали продление финансирования правительства Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о продлении финансирования федерального правительства.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 05:06
Конгрессмены США поддержали продление финансирования правительства

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о продлении финансирования федерального правительства.

Как передает Report, документ поддержали 366 членов нижней палаты Конгресса, 34 высказались против. Трансляция заседания велась на сайте Палаты представителей.

Законопроект предусматривает продление финансирования федерального правительства до 14 марта следующего года, а также выделение более $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В четверг конгрессмены не приняли предыдущую версию этого законопроекта, которая включала положение о повышении потолка госдолга США, который в ноябре впервые превысил $36 трлн.

На включении этого пункта настаивал избранный президент США Дональд Трамп. В новую версию документа она не вошла.

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