Конгрессмены США поддержали продление финансирования правительства

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о продлении финансирования федерального правительства.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о продлении финансирования федерального правительства.

Как передает Report , документ поддержали 366 членов нижней палаты Конгресса, 34 высказались против. Трансляция заседания велась на сайте Палаты представителей.

Законопроект предусматривает продление финансирования федерального правительства до 14 марта следующего года, а также выделение более $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В четверг конгрессмены не приняли предыдущую версию этого законопроекта, которая включала положение о повышении потолка госдолга США, который в ноябре впервые превысил $36 трлн.

На включении этого пункта настаивал избранный президент США Дональд Трамп. В новую версию документа она не вошла.