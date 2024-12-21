Конгрессмены США поддержали продление финансирования правительства

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о продлении финансирования федерального правительства.
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Законопроект предусматривает продление финансирования федерального правительства до 14 марта следующего года, а также выделение более $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий.
В четверг конгрессмены не приняли предыдущую версию этого законопроекта, которая включала положение о повышении потолка госдолга США, который в ноябре впервые превысил $36 трлн.
На включении этого пункта настаивал избранный президент США Дональд Трамп. В новую версию документа она не вошла.