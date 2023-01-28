Конгрессмены США одобрили ограничения на использование президентом нефтяного резерва

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ограничении возможностей американского президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва страны.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ограничении возможностей американского президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал C-SPAN , в поддержку инициативы высказался 221 конгрессмен, 205 - против. Голоса разделились по большей части по принципу партийной принадлежности. Законопроект поддерживают республиканцы. Они сейчас имеют большинство в Палате представителей.

Согласно этой инициативе, президент США должен иметь возможность высвобождать нефть из стратегического резерва только в том случае, если он дает разрешение на наращивание добычи энергоносителя. Речь идет о месторождениях на территориях, находящихся в федеральной собственности. Мера относится к случаям, которые не считаются экстренными. Республиканцы полагают, что Байден прибегал к высвобождению нефти из стратегического резерва страны по политическим мотивам, в том числе ради укрепления позиций демократов перед предыдущими промежуточными выборами в Конгресс США.