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Конгрессмены США хотят ввести санкции против программ Ирана по производству дронов и ракет

Конгрессмены США хотят ввести санкции против программ Ирана по производству дронов и ракет Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, штат Техас) и несколько других конгрессменов из обеих партий представили законопроект, который обязывает американскую администрацию ввести санкции
Другие страны
10 мая 2023 г. 06:45
Конгрессмены США хотят ввести санкции против программ Ирана по производству дронов и ракет

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, штат Техас) и несколько других конгрессменов из обеих партий представили законопроект, который обязывает американскую администрацию ввести санкции против тех, кто поддерживает иранские программы по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Маккола.

Согласно инициативе, против тех, кто участвует в поставках, продаже или передаче иранских ракет и беспилотников будут введены визовые санкции, их активы в США будут заморожены. Кроме того, рестрикции вводятся против тех, кто передает Тегерану оборудование, необходимое для разработки и производства ракет и дронов, участвует в соответствующих программах вместе с Ираном, а также занимается экспортом или импортом иранских ракет и дронов. Ограничения вводятся против членов семей тех, кто попадет в соответствующий черный список.

Законопроект должен рассмотреть комитет Маккола, после чего за документ должна проголосовать Палата представителей.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ konqresmenləri İranın dron və raket istehsalı proqramlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək istəyirlər

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