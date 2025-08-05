О нас

Конгрессмены США хотят получить показания Билла Клинтона по делу Эпштейна

Конгрессмены США хотят получить показания Билла Клинтона по делу Эпштейна Конгрессмены США хотят получить показания Билла Клинтона по делу Эпштейна
Другие страны
5 августа 2025 г. 21:29
Конгрессмены США хотят получить показания Билла Клинтона по делу Эпштейна

Комитет Палаты представителей Конгресса по надзору и подотчетности хочет получить показания 42-го президента США Билла Клинтона, его жены Хиллари и ряда бывших американских министров по делу крупного финансиста Джеффри Эпштейна, который ранее был уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на его сайте.

Как из него следует, председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) "направил повестки о даче показаний относительно ужасных преступлений, совершенных Эпштейном", Клинтонам, экс-директорам Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми и Роберту Мюллеру, бывшим министрам юстиции и генпрокурорам США Лоретте Линч, Эрику Холдеру, Меррику Гарленду, Уильяму Барру, Джеффу Сешнсу и Альберто Гонсалесу. Невыполнение требований законодателей явиться на слушания или предоставить информацию по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может преследоваться в судебном порядке.

Комер также запросил Минюст США к 19 августа раскрыть сведения, касающиеся дела Эпштейна. Это касается, в частности, любой связанной с ним корреспонденции между упомянутым ведомством, 46-м президентом Джо Байденом и кем-либо из сотрудников его администрации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Нетаньяху провел трехчасовое совещание по сектору Газа
Нетаньяху провел трехчасовое совещание по сектору Газа
5 августа 2025 г. 22:02
СМИ: Трамп готовит санкции против российского теневого флота
СМИ: Трамп готовит санкции против российского теневого флота
5 августа 2025 г. 21:56
NASA: США хотят первыми доставить реактор на Луну, чтобы занять ее лучшую часть
NASA: США хотят первыми доставить реактор на Луну, чтобы занять ее лучшую часть
5 августа 2025 г. 21:42
Автогонщик в США погиб при попытке установить мировой рекорд скорости
Автогонщик в США погиб при попытке установить мировой рекорд скорости
5 августа 2025 г. 21:15
Рютте: Союзники НАТО выделили $1 млрд на вооружение Украины
Рютте: Союзники НАТО выделили $1 млрд на вооружение Украины
5 августа 2025 г. 21:02
Генсек Хезболлах: Отказ от оружия не приведет к прекращению оккупации Ливана
Генсек "Хезболлах": Отказ от оружия не приведет к прекращению оккупации Ливана
5 августа 2025 г. 20:34
Число мигрантов, погибших при затоплении лодки у берегов Йемена, достигло 86
Число мигрантов, погибших при затоплении лодки у берегов Йемена, достигло 86
5 августа 2025 г. 20:05
FT: Пошлины США на медь могут укрепить доминирование Китая
FT: Пошлины США на медь могут укрепить доминирование Китая
5 августа 2025 г. 20:00
Скончался экс-президент Румынии Илиеску
Скончался экс-президент Румынии Илиеску
5 августа 2025 г. 19:44
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 16%
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 16%
5 августа 2025 г. 19:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi