Конгрессмены США хотят получить показания Билла Клинтона по делу Эпштейна

Конгрессмены США хотят получить показания Билла Клинтона по делу Эпштейна

Комитет Палаты представителей Конгресса по надзору и подотчетности хочет получить показания 42-го президента США Билла Клинтона, его жены Хиллари и ряда бывших американских министров по делу крупного финансиста Джеффри Эпштейна, который ранее был уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на его сайте.

Как из него следует, председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) "направил повестки о даче показаний относительно ужасных преступлений, совершенных Эпштейном", Клинтонам, экс-директорам Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми и Роберту Мюллеру, бывшим министрам юстиции и генпрокурорам США Лоретте Линч, Эрику Холдеру, Меррику Гарленду, Уильяму Барру, Джеффу Сешнсу и Альберто Гонсалесу. Невыполнение требований законодателей явиться на слушания или предоставить информацию по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может преследоваться в судебном порядке.

Комер также запросил Минюст США к 19 августа раскрыть сведения, касающиеся дела Эпштейна. Это касается, в частности, любой связанной с ним корреспонденции между упомянутым ведомством, 46-м президентом Джо Байденом и кем-либо из сотрудников его администрации.