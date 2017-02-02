Конгрессмены-республиканцы анонсировал новый пакет санкций в отношении Ирана

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Тодд Янг и Джон Корнин внесли в Конгресс США законопроект о введении новых санкций против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте самого Марка Рубио.

«После нескольких лет односторонних уступок и гибкости предыдущей администрации пришло время для вернуться к противостоянию поддержке терроризма Ираном», — говорится в заявлении конгрессменов.

«Иран по-прежнему остается угрозой из-за их поддержки терроризма и агрессивного развития (программы. — Report) баллистических ракет, которые угрожают нашим союзникам, развернутым войскам и, в конце-концов, нашей родине», — подчеркивают сенаторы.

Новые меры включают в себя введение ограничительных мер в отношении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), авиакомпании Mahan Air, а также лиц, причастных к иранской баллистической программе и связанным с ней секторам экономики. Все организации, доля КСИР в которых превышает 25%, планируется поставить под наблюдение Казначейством США. Еще одна предлагаемая мера — ужесточение уже действующих в отношении Ирана санкций, введенных за нарушения прав человека.