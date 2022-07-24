Конгрессмены призвали США направить военных советников в Украину

Посетившие Киев конгрессмены США заявили, что Вашингтону следует разрешить Пентагону направить военных советников в Украину, чтобы помочь координировать поставки оружия.

Посетившие Киев конгрессмены США заявили, что Вашингтону следует разрешить Пентагону направить военных советников в Украину, чтобы помочь координировать поставки оружия.

Как передает Report, об этом они сообщили Fox News.

«Единственный способ добиться контроля — направить ряд советников в Украину для оказания помощи их военным с планированием и материально-техническим обеспечением», — заявил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц.

Член Палаты представителей Мики Шеррилл, в свою очередь, считает, что в Украине должен быть сотрудник по вопросам материально-технического обеспечения.