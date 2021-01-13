Конгрессмены призвали Пенса отстранить Трампа от власти

Палата представителей Конгресса США во вторник поддержала резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции.
Спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) неоднократно призывала Пенса отреагировать в течение 24 часов после одобрения данной резолюции. Однако вице-президент заявил о своем отказе незадолго до начала голосования по инициативе.
Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.