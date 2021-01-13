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Конгрессмены призвали Пенса отстранить Трампа от власти

Конгрессмены призвали Пенса отстранить Трампа от власти Палата представителей Конгресса США во вторник поддержала резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции.
Другие страны
13 января 2021 г. 08:19
Конгрессмены призвали Пенса отстранить Трампа от власти

Палата представителей Конгресса США во вторник поддержала резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) неоднократно призывала Пенса отреагировать в течение 24 часов после одобрения данной резолюции. Однако вице-президент заявил о своем отказе незадолго до начала голосования по инициативе.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

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