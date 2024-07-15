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Конгрессмены представят законопроект о защите кандидатов в президенты

Конгрессмены представят законопроект о защите кандидатов в президенты Члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Лоулер и демократ Ричи Торрес (оба от штата Нью-Йорк) планируют представить законопроект, предполагающий предоставление кандидатам в президенты страны усиленной защиты.
Другие страны
15 июля 2024 г. 07:20
Конгрессмены представят законопроект о защите кандидатов в президенты

Члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Лоулер и демократ Ричи Торрес (оба от штата Нью-Йорк) планируют представить законопроект, предполагающий предоставление кандидатам в президенты страны усиленной защиты.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении законодателей.

"Покушение на экс-президента Дональда Трампа прошлым вечером стало темным моментом в нашей истории. По мере поступления новой информации становится ясно, что всем основным кандидатам в президенты требуется дополнительная защита", - отмечается в документе.

"Именно поэтому мы планируем представить законопроект, обеспечивающий усиленную охрану со стороны Секретной службы президенту Джо Байдену, бывшему президенту Дональду Трампу и кандидату в президенты Роберту Кеннеди - младшему", - добавили конгрессмены.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Konqresmenlər prezidentliyə namizədlərin müdafiəsi üçün qanun layihəsi təqdim edəcəklər

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