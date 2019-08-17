Конгрессмены США могут выразить недоверие послу Израиля

Демократы в Палате представителей Конгресса США обсуждают возможность выражения своего "глубокого недоверия" послу Израиля в США Рону Дермеру из-за ситуации вокруг решения израильских властей о запрете на въезд в страну двум членам нижней палаты законодательного органа Соединенных Штатов - Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассматриваем все имеющиеся у нас варианты... С Дермером проблема в том, что недоверие уже было, но сейчас ситуация в этом плане усугубилась", - заявил один из источников.

Ранее израильский посол заверял лидера демократического большинства в Палате представителей Стени Хойера, что "из уважения к Конгрессу и великому союзу" двух стран Израиль не будет отказывать во въезде в страну кому-либо из членов Конгресса США.

Помимо этого, законодатели также изучают возможность проведения генеральным инспектором проверки того, какую роль в решении израильских властей сыграл посол США в Израиле Дэвид Фридман.

В обсуждении возможных мер в отношении дипломатов накануне утром принимали участие около 10 законодателей. "Комитеты (Конгресса - ред.) могут сделать так, что послам будет очень сложно выполнять свою работу..., если они мешают членам (Конгресса - ред.) выполнять свою", - заявил еще один источник.

Отметим, что 15 августа Израиль отказал во въезде в страну двум членам Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и палестинке по происхождению Рашиде Тлаиб. Обе демократки неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку его международного бойкота.