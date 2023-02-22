Конгрессмен США внес резолюцию о выводе американских сил из Сирии

Американский законодатель Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида) внес в среду в Палату представителей Конгресса резолюцию, согласно которой США следует вывести все войска из Сирии. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении Гетца, распространен

Американский законодатель Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида) внес в Палату представителей Конгресса резолюцию, согласно которой США следует вывести все войска из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Гетца.

Из документа следует, что конгрессмены должны проголосовать по резолюции "в течение 18 дней после ее внесения". Гетц подчеркнул, что Конгресс не давал разрешения на применение американских сил в боях на сирийской территории. Как уточнил законодатель, в соответствии с резолюцией войска США следует вывести из Сирии "не позднее чем через 15 дней после одобрения" документа.

В заявлении Гетца приводятся данные, согласно которым в августе 2021 года в арабской республике находились около 900 американских военных. Конгрессмен подчеркнул, что США не ведут войну ни против Дамаска, ни на его стороне. "Так почему мы проводим там опасные военные операции? Президент Джо Байден должен вывести все американские силы из Сирии", - указал Гетц.