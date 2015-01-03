Конгрессмен: США должны ввести санкции против лиц, поддерживающих КНДР

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Власти США должны ввести дополнительные финансовые санкции в отношении "третьих лиц", которые оказывают поддержку властям КНДР, заявил председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс.

"Нам нужно пойти дальше и ввести санкции в отношении финансовых институтов в Азии и за ее пределами, которые поддерживают жестокий и представляющий угрозу северокорейский режим", — говорится в заявлении Ройса.

Конгрессмен одобрил решение президента США Барака Обамы ввести новые санкции в отношении КНДР. При этом он отметил, что против нескольких компаний и официальных лиц, попавших в новый санкционный список, США ранее вводили ограничительные меры, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".