 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Конгрессмен: США должны ввести санкции против лиц, поддерживающих КНДР

    Конгрессмен одобрил решение Обамы ввести новые санкции в отношении КНДР

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Власти США должны ввести дополнительные финансовые санкции в отношении "третьих лиц", которые оказывают поддержку властям КНДР, заявил председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс.

    "Нам нужно пойти дальше и ввести санкции в отношении финансовых институтов в Азии и за ее пределами, которые поддерживают жестокий и представляющий угрозу северокорейский режим", — говорится в заявлении Ройса.

    Конгрессмен одобрил решение президента США Барака Обамы ввести новые санкции в отношении КНДР. При этом он отметил, что против нескольких компаний и официальных лиц, попавших в новый санкционный список, США ранее вводили ограничительные меры, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi