Конгрессмен раскритиковал энергетическую политику Байдена

Президент США Джо Байдена заигрывает с активом национальной безопасности государства, опустошая стратегический нефтяной резерв страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Президент США Джо Байден заигрывает с активом национальной безопасности государства, опустошая стратегический нефтяной резерв страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

По его словам, энергетическая политика главы Белого дома крайне опасна.

"Это стратегический нефтяной резерв. Это не политический запас нефти. Он играет в политику с этим активом национальной безопасности, который действительно нужен лишь в военное время, когда стране потребуется энергия. Это очень опасно. Это опасная политика", — отметил Маккол.

Как указал конгрессмен, Байден по факту лишил США добычи собственной нефти, поскольку его климатические планы были связаны с сокращением использования ископаемого топлива.