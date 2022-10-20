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Конгрессмен раскритиковал энергетическую политику Байдена

Конгрессмен раскритиковал энергетическую политику Байдена Президент США Джо Байдена заигрывает с активом национальной безопасности государства, опустошая стратегический нефтяной резерв страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
Другие страны
20 октября 2022 г. 05:31
Конгрессмен раскритиковал энергетическую политику Байдена

Президент США Джо Байден заигрывает с активом национальной безопасности государства, опустошая стратегический нефтяной резерв страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

По его словам, энергетическая политика главы Белого дома крайне опасна.

"Это стратегический нефтяной резерв. Это не политический запас нефти. Он играет в политику с этим активом национальной безопасности, который действительно нужен лишь в военное время, когда стране потребуется энергия. Это очень опасно. Это опасная политика", — отметил Маккол.

Как указал конгрессмен, Байден по факту лишил США добычи собственной нефти, поскольку его климатические планы были связаны с сокращением использования ископаемого топлива.

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