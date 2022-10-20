Конгрессмен раскритиковал энергетическую политику Байдена

Президент США Джо Байден заигрывает с активом национальной безопасности государства, опустошая стратегический нефтяной резерв страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
Как передает
По его словам, энергетическая политика главы Белого дома крайне опасна.
"Это стратегический нефтяной резерв. Это не политический запас нефти. Он играет в политику с этим активом национальной безопасности, который действительно нужен лишь в военное время, когда стране потребуется энергия. Это очень опасно. Это опасная политика", — отметил Маккол.
Как указал конгрессмен, Байден по факту лишил США добычи собственной нефти, поскольку его климатические планы были связаны с сокращением использования ископаемого топлива.