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Конгрессмен потребовала продлить мораторий на выселение в США

Конгрессмен потребовала продлить мораторий на выселение в США В США конгрессмен-демократ от штата Миссури Кори Буш провела ночь на субботу, 31 июля, на ступенях перед зданием Капитолия. Таким образом член палаты представителей хотела выразить протест из-за прекращения действия моратория на выселение граждан, которые
Другие страны
1 августа 2021 г. 04:47
Конгрессмен потребовала продлить мораторий на выселение в США

В США конгрессмен-демократ от штата Миссури Кори Буш провела ночь на субботу, 31 июля, на ступенях перед зданием Капитолия. Таким образом член палаты представителей хотела выразить протест из-за прекращения действия моратория на выселение граждан, которые оказались без средств на оплату жилья из-за кризиса, вызванного пандемией.

Об этом сообщило агентство Reuters.

«Сегодня к полуночи, если ничего не произойдет, если палата представителей, сенат или администрация не предпримут каких-то действий, 7 млн человек окажутся под угрозой выселения», — заявила политик.

При этом агентство отмечает, что Буш до начала своей политической карьеры сама трижды оказывалась в положении, когда она была лишена жилья и была вынуждена вместе с детьми ночевать в машине. Кроме того, конгрессмена пришли поддержать ее коллеги и однопартийцы Аянна Прессли (от Массачусетса) и Ильхан Омар (от Миннесоты).

Действие моратория на выселение, введенного на федеральном уровне Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США почти год назад, истекло 31 июля.

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