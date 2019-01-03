Конгрессмен намерен выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Член Палаты представителей Брэд Шерман планирует выдвинуть резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа в первый день работы Конгресса нового созыва.

"Нет причин, по которым Конгрессу не стоило бы рассматривать этот проект", — цитируют Шермана Los Angeles Times, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Трамп ежедневно демонстрирует, что уход с поста главы государства "был бы благом для Америки".