Конгрессмен намерен выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Член Палаты представителей Брэд Шерман планирует выдвинуть резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа в первый день работы Конгресса нового созыва.
"Нет причин, по которым Конгрессу не стоило бы рассматривать этот проект", — цитируют Шермана Los Angeles Times, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, Трамп ежедневно демонстрирует, что уход с поста главы государства "был бы благом для Америки".
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