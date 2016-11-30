Конгрессмен Луис Барлетта может стать министром труда США

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Член Палаты представителей Конгресса США Луис Барлетта сообщил, что провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по словам конгрессмена, на встрече обсуждалось его назначение на должность министра труда.

Конгрессмен, кратко побеседовавший с журналистами после встречи, прошедшей в небоскребе Trump Tower, добавил, что обдумает сделанное ему предложение.

Напомним, Дональд Трамп подбирает новую команду Белого дома, действуя столь же неожиданно, как и в ходе предвыборной гонки.