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    Конгрессмен Луис Барлетта может стать министром труда США

    Он провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Член Палаты представителей Конгресса США Луис Барлетта сообщил, что провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по словам конгрессмена, на встрече обсуждалось его назначение на должность министра труда.

    Конгрессмен, кратко побеседовавший с журналистами после встречи, прошедшей в небоскребе Trump Tower, добавил, что обдумает сделанное ему предложение.

    Напомним, Дональд Трамп подбирает новую команду Белого дома, действуя столь же неожиданно, как и в ходе предвыборной гонки.

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