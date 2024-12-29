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Конгрессмен Лоулер: Байден оставляет внешнюю политику США в катастрофическом состоянии

Конгрессмен Лоулер: Байден оставляет внешнюю политику США в катастрофическом состоянии Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис оставят после себя Дональду Трампу катастрофу во внешнеполитической сфере.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 23:20
Конгрессмен Лоулер: Байден оставляет внешнюю политику США в катастрофическом состоянии

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис оставят после себя Дональду Трампу катастрофу во внешнеполитической сфере.

Как передает Report, такое мнение выразил член Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Лоулер в эфире телекомпании ABC.

"Дональд Трамп получил мандат на управление страной. При нем в Сенате и Палате представителей будет республиканское большинство. Нам предстоит многое сделать в области экономики, защиты границы, энергетической политики, а также в отношении катастрофы во внешней политике, которую оставили на пороге Дональда Трампа Джо Байден и Камала Харрис", - сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal отмечала, что Байден оставит после себя "печальное наследие", так как не смог объединить страну и разобраться со многими экономическими и внешнеполитическими проблемами. По мнению издания, Трамп унаследует "более разобщенную и удрученную" страну, чем Байден в 2021 году.

Отметим, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.

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