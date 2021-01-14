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Конгрессмен инициирует импичмент Байдена в его первый день на посту

Конгрессмен инициирует импичмент Байдена в его первый день на посту По словам конгрессмена, американский народ должен быть уверен в ответственности своего президента
Другие страны
14 января 2021 г. 13:18
Конгрессмен инициирует импичмент Байдена в его первый день на посту
Джо Байден

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что инициирует импичмент избранного президента США Джо Байдена в первый же его рабочий день. Как передает Report, об этом пишет газета The Hill.

Грин заявила, что американский народ должен быть уверен в ответственности своего президента. По ее словам, глава США не может злоупотреблять полномочиями, сотрудничать с иностранными правительствами, китайскими и украинскими энергетическими компаниями.

"Поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", — сказала конгрессмен.

Политик не уточнила, какие именно обвинения она выдвинет, но упомянула "украинские связи" Байдена.

Напомним, 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена.

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