Конгрессмен Адам Шифф направлял бюджетные миллионы бизнесу, говоря о помощи нуждающимся

Конгрессмен-демократ Адам Шифф беззастенчиво рекламирует свою приверженность выделению средств на местные нужды – например, программы помощи бездомным и наркозависимости, однако он представляет неполную и потенциально вводящую в заблуждение информацию о с

Конгрессмен-демократ Адам Шифф беззастенчиво рекламирует свою приверженность поддержке наиболее уязвимых американцев, например, программы помощи бездомным и наркозависимым. Но это неполная и потенциально вводящая в заблуждение информация о достижениях в области целевых ассигнований из бюджета.

Как передает Report, об этом говорится в статье Politico.

При внимательном изучении вопроса становится ясно, что в начале своей карьеры он обеспечил щедрые ассигнования из казны корпоративным бенефициарам, в том числе получателями были крупные спонсоры его политических кампаний.

"Помимо денег на помощь бездомным и лечение от наркозависимости, Шифф также направил бюджетные миллионы в коммерческие корпорации. При этом собрал десятки тысяч долларов для своих избирательных кампаний в Палату представителей от руководителей этих корпораций и людей, связанных с ними", - отмечается в статье.

Среди получателей целевого финансирования Шиффа - миллионные отчисления в пользу оборонных компаний Smiths Detection и Phasebridge Inc., базирующихся в его округе, и др.

По мнению автора статьи, послужной список Шиффа является напоминанием о том, что, хотя он и позиционирует себя как ярый борец против Трампа, сражающийся на передовой за демократию, конгрессмен провел годы, придерживаясь двухпартийных вашингтонских традиций - тихих закулисных компромиссов.