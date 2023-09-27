О нас

Конгрессмен Адам Шифф направлял бюджетные миллионы бизнесу, говоря о помощи нуждающимся

Конгрессмен Адам Шифф направлял бюджетные миллионы бизнесу, говоря о помощи нуждающимся Конгрессмен-демократ Адам Шифф беззастенчиво рекламирует свою приверженность выделению средств на местные нужды – например, программы помощи бездомным и наркозависимости, однако он представляет неполную и потенциально вводящую в заблуждение информацию о с
Другие страны
27 сентября 2023 г. 09:51
Конгрессмен Адам Шифф направлял бюджетные миллионы бизнесу, говоря о помощи нуждающимся

Конгрессмен-демократ Адам Шифф беззастенчиво рекламирует свою приверженность поддержке наиболее уязвимых американцев, например, программы помощи бездомным и наркозависимым. Но это неполная и потенциально вводящая в заблуждение информация о достижениях в области целевых ассигнований из бюджета.

Как передает Report, об этом говорится в статье Politico.

При внимательном изучении вопроса становится ясно, что в начале своей карьеры он обеспечил щедрые ассигнования из казны корпоративным бенефициарам, в том числе получателями были крупные спонсоры его политических кампаний.

"Помимо денег на помощь бездомным и лечение от наркозависимости, Шифф также направил бюджетные миллионы в коммерческие корпорации. При этом собрал десятки тысяч долларов для своих избирательных кампаний в Палату представителей от руководителей этих корпораций и людей, связанных с ними", - отмечается в статье.

Среди получателей целевого финансирования Шиффа - миллионные отчисления в пользу оборонных компаний Smiths Detection и Phasebridge Inc., базирующихся в его округе, и др.

По мнению автора статьи, послужной список Шиффа является напоминанием о том, что, хотя он и позиционирует себя как ярый борец против Трампа, сражающийся на передовой за демократию, конгрессмен провел годы, придерживаясь двухпартийных вашингтонских традиций - тихих закулисных компромиссов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konqresmen Adam Şiff ehtiyacı olanlara kömək adı ilə milyonlarla dolları böyük kommersiya şirkətlərinə yönəldib
Версия на английском языке Democratic Rep. Adam Schiff earmarks millions to his defense contractor donors

Самое читаемое

Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
21 сентября 2023 г. 14:21
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
22 сентября 2023 г. 01:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi