Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США

Конгресс США утвердил на совместном заседании итоги состоявшихся 5 ноября 2024 года президентских выборов в стране, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США утвердил на совместном заседании итоги состоявшихся 5 ноября 2024 года президентских выборов в стране, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп.

Как передает Report, это следует из трансляции заседания объединенной сессии законодателей.

Совместное заседание обеих палат законодательного органа проходит под председательством вице-президента США Камалы Харрис, являющейся по конституции главой Сената.

Трамп уже получил поддержку 270 выборщиков, чего достаточно для утверждения результатов выборов.

Напомним, что по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков, а всего 77,3 миллиона голосов. Проигравшая демократ Камала Харрис - 226 голосов выборщиков, а всего - 75 миллионов.