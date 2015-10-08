Конгресс США запретил американским властям применять пытки

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сенат Конгресса США в среду принял законопроект об оборонных расходах на 2016 финансовый год, в который вошла поправка сенатора-республиканца Джона Маккейна о полном запрете на применение пыток в американских госучреждениях, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это запретит пытки, станет концом пыток для любого правительственного учреждения", - заявил сам политик ранее на пресс-конференции. По его мнению, данные практики лишь угрожают американским ценностям и раньше они приносили "мало пользы".

Вместе с этим, поддержав документ, Конгресс по сути запретил тратить средства на закрытие спецтюрьмы на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе, а также на перевод заключенных оттуда в период до 31 декабря 2016 года. Как отметил ранее сам Маккейн, в принципе Конгресс не против закрытия данной тюрьмы, за что выступает Белый дом, однако, администрация не предоставила плана перемещения удерживаемых там заключенных. "Нам пришлось сделать так, как мы сделали, это их вина", - сказал Маккейн.