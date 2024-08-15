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Конгресс США выделил более $174 млрд на нужды, вытекающие из российско-украинской войны

Конгресс США выделил более $174 млрд на нужды, вытекающие из российско-украинской войны Американский Конгресс выделил 174,19 млрд долларов на различные нужды с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года.
Другие страны
15 августа 2024 г. 21:56
Конгресс США выделил более $174 млрд на нужды, вытекающие из российско-украинской войны

Конгресс CША выделил 174,19 млрд долларов на различные нужды с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

Как передает Report, об этом говорится в совместном докладе аппаратов генеральных инспекторов Агентства по международному развитию США, Госдепартамента и Пентагона.

"По состоянию на конец этого квартала с февраля 2022 года Конгресс США выделил более $174,19 млрд в виде дополнительного бюджетного финансирования в связи с началом войны в Украине", - говорится в сообщении.

В частности, эти средства пошли на военную, бюджетную, гуманитарную помощь, помощь в целях развития Украины, а также помощь в сфере безопасности союзникам по НАТО и другим странам-партнерам, финансирование обеспечения усиленного военного присутствия и деятельности США в Европе, а также на пополнение военных запасов США и других стран, которые направляли свои вооружения Киеву, отмечается в докладе.

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