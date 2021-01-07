Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов

Конгресс США возобновил cовместную сессию сената и палаты представителей по утверждению итогов выборов

Конгресс США возобновил cовместную сессию сената и палаты представителей по утверждению итогов выборов, сообщает Report cо ссылкой на РИА "Новости".

Ранее палаты конгресса утвердили голоса выборщиков от Алабамы и Аляски, а затем прервали заседание на много часов из-за беспорядков, которые устроили в Капитолии США сторонники президента Дональда Трампа.

Собравшись вновь вечером, депутаты за три часа утвердили голоса лишь от одного штата - Аризоны. Осталось утвердить голоса еще от 47 штатов, причем неясно, по каким из них будут выдвинуты возражения сенаторов и членов палаты представителей. Изначально противники быстрого утверждения Джо Байдена президентом планировали оспорить голоса в целом ряде штатов, но беспорядки могли внести изменения в их планы.