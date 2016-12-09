​Конгресс США утвердил выделение $600 млн на развитие израильских ПРО

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Конгресс США утвердил закон об оборонной политике, предусматривающий, среди прочего, выделение 600,7 миллионов долларов на финансирование программ развития израильской противоракетной обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в Палате представителей закон был утвержден 375 конгрессменами против 34, в Сенате – 92 сенаторами против 7 при одном воздержавшемся.

Из выделенной суммы 268,7 миллиона долларов предназначены на совместные американо-израильские исследования и разработки в сфере ПРО, 62 миллиона долларов – на закупки ПРО "Железный купол", 150 миллионов долларов – на закупки ПРО "Волшебная палочка" ("Праща Давида") и 120 миллионов долларов – на закупки системы ПРО "Хец-3".

Еще 10 миллионов долларов выделены на разработку системы по борьбе с террористическими туннелями.

Данные средства не являются частью пакета военной помощи, которую Израиль получает от США в рамках десятилетнего соглашения.