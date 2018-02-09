Конгресс США утвердил параметры бюджета и не допустил приостановки работы правительства - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Конгресс США утвердил основные параметры бюджета на 2018 и 2019 годы и продлил временное финансирование правительства до 23 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, на заседании в ночь с четверга на пятницу Палата представителей одобрила законопроект, который несколькими часами ранее был утвержден Сенатом.

Теперь документ будет срочно направлен в Белый дом президенту Дональду Трампу, который сможет подписать его еще до начала рабочего дня, что позволит всем американским госслужащим спокойно приступить к исполнению своих обязанностей.

*** 09:17

Конгресс США не принял новый бюджет, в связи с чем федеральные учреждения в США снова закрываются, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Предыдущий "шатдаун" (shutdown) продолжался три дня с 20 по 23 января и завершился принятием временного бюджета на три недели.

Срок действия этого бюджета истек в полночь по местному времени, после чего федеральные учреждения должны будут прекратить выполнять все свои функции, кроме жизненно важных.

Ранее на этой неделе руководство демократов и республиканцев в сенате договорилось по проекту нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов.

Однако консервативный сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, выступающий против любого наращивания расходов федерального правительства, сумел в одиночку затянуть заседание палаты так, что времени на голосование до полуночи не осталось.

Сенат разошелся на перерыв и соберется сразу после полуночи, чтобы вновь попытаться принять бюджет.

Белый дом рекомендовал всем федеральным учреждениям готовиться к прекращению деятельности.

Во время шатдаунов тысячи федеральных служащих отправляются в неоплачиваемый отпуск до принятия нового бюджета. Заметным проявлением шатдауна оказывается прекращение работы визовых отделов американских посольств.