Конгресс США утвердил Бретта Кавано на пост в Верховном суде

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сенат США утвердил судью Бретта Кавано в должности члена Верховного суда. Голосование по его кандидатуре состоялось в субботу в Вашингтоне на фоне протестов против его назначения на эту должность у здания Верховного суда и Конгресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прямую трансляцию заседания вел телеканал CNN.

Во время голосования были слышны крики протестующих, оказавшихся за дверью - преимущественно женщин, которые пытались помешать его проведению. Из-за них вице-президент Пенс был вынужден несколько раз останавливать процедуру утверждения.