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Конгресс США установит критерии для признания РФ спонсором терроризма

Конгресс США установит критерии для признания РФ спонсором терроризма Конгресс США ведет разработку критериев по признанию России государством, спонсирующим терроризм. Однако, это не сильно повлияет на санкции, которые уже действуют против страны.
Другие страны
31 июля 2022 г. 14:20
Конгресс США установит критерии для признания РФ спонсором терроризма

Конгресс США ведет разработку критериев по признанию России государством, спонсирующим терроризм. Однако, это не сильно повлияет на санкции, которые уже действуют против страны.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова официальной представительницы Госдепартамента США Андреа Калан в эфире телемарафона.

"Когда речь идет о спонсировании терроризма - существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии", - отметила Калан.

Она подчеркнула, что признание России спонсором терроризма не сильно изменит санкции против нее.

"Потому, что те же санкции, самые сильные санкции, которые уже существуют, они похожи на те санкции, которые применяются, когда страна определяется спонсором терроризма", - заявила Калан.

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