Конгресс США согласился на продажу Польше 96 вертолетов Apache

Конгресс США дал согласие на продажу Польше 96 вертолетов AH-64E Apache.

Конгресс США дал согласие на продажу Польше 96 вертолетов AH-64E Apache.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил в соцсети "X" глава Минобороны Мариуш Блащак.

"У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache вместе с радарами и вооружением! Теперь мы начинаем переговоры о цене. Пока процедуры не будут завершены и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США предоставит нам вертолеты Apachе из своего резерва", - отметил он.

В Пентагоне считают, что поставка Польше данных вертолетов не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе.