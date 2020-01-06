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Конгресс США рассмотрит резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа против Ирана

Конгресс США рассмотрит резолюцию об ограничении военных полномочий

Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по резолюции, призванной подтвердить ограничения полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в распространенном в воскресенье письме спикера нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси законодателям-демократам.

"На этой неделе Палата представителей представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США в отношении Ирана. Эта резолюция схожа с той, что была внесена в Сенат сенатором Тимом Кейном. Она подтверждает давно установленные надзорные обязанности Конгресса, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших действий со стороны законодателей военные действия, инициированные администрацией в отношении Ирана, были прекращены в течение 30 дней", - сказано в заявлении.

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