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Конгресс США продлил финансирование правительства до 18 февраля

Конгресс США продлил финансирование правительства до 18 февраля Сенат Конгресса США одобрил временное продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года, направил на подпись президенту Джо Байдену.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 10:18
Конгресс США продлил финансирование правительства до 18 февраля

Сенат Конгресса США одобрил временное продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года, направил на подпись президенту Джо Байдену.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Инициативу поддержали 69 сенаторов, 28 высказались против, что позволило избежать шатдауна - приостановки работы правительственных учреждений за сутки до истечения срока.

В середине октября Джо Байден подписал закон об увеличении потолка государственного долга на 480 млрд долларов США до декабря 2021 года, после чего потолок госдолга был установлен на уровне 28,9 трлн долларов. По оценке Минфина, действие этого лимита может продлиться до 15 декабря.

Отметим, что действие предыдущего временного финансирования в истекло сегодня.

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Версия на английском языке US Congress passes bill extending government funding until February 18

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