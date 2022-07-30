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Конгресс США одобрил запрет на автоматическое огнестрельное оружие

Конгресс США одобрил запрет на автоматическое огнестрельное оружие Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий запрет на оборот и хранение автоматического огнестрельного оружия в стране. Шансов на одобрение данной инициативы в Сенате практически нет.
Другие страны
30 июля 2022 г. 05:13
Конгресс США одобрил запрет на автоматическое огнестрельное оружие

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий запрет на оборот и хранение автоматического огнестрельного оружия в стране. Шансов на одобрение данной инициативы в Сенате практически нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в поддержку законопроекта в нижней палате Конгресса США высказались 217 конгрессменов, 213 проголосовали против. Голоса разделились по большей части по принципу партийной принадлежности. Указанные меры поддерживает правящая в США Демократическая партия, республиканцы решительно выступают против.

Президент США Джо Байден приветствовал одобрение законопроекта. Он выразил уверенность в том, что инициатива содействовала бы "снижению уровня преступности в стране". Глава Белого дома полагает, что "большинство американцев согласны с этой здравой мерой". Он подчеркнул, что "не прекратит бороться", пока Сенат не поддержит соответствующий запрет.

Законопроект, в частности, предполагает запрещение продажи, покупки, передачи и хранения многих разновидностей автоматического огнестрельного оружия и приспособлений к нему. Предусмотрены также некоторые исключения.

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