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Конгресс США одобрил выделение Украине более $13 миллиардов помощи

Конгресс США одобрил выделение Украине более $13 миллиардов помощи Палата представителей США поздно вечером одобрила выделение Украине помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.
Другие страны
10 марта 2022 г. 08:54
Конгресс США одобрил выделение Украине более $13 миллиардов помощи

Палата представителей США поздно вечером одобрила выделение Украине помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Решение принимали в немедленном режиме, отмечает издание. Поскольку законодатели пытались продемонстрировать поддержку Украины на фоне ничем не спровоцированного нападения России.

Как уточняет Reuters, помощь Украине предназначена для поддержания Вооруженных сил в борьбе с российскими войсками и гуманитарной помощи гражданам, в том числе около 1,5 млн беженцев.

Спикер Палаты Нэнси Пелоси отметила, что 13,6 миллиарда долларов, вероятно, будут лишь "верхушкой".

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Версия на английском языке US House approves $ 13.6 billion in Ukraine aid
Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresi Ukraynaya 13,6 milyard dollarlıq yardımı təsdiqləyib

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