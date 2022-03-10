Конгресс США одобрил выделение Украине более $13 миллиардов помощи

Палата представителей США поздно вечером одобрила выделение Украине помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.

Палата представителей США поздно вечером одобрила выделение Украине помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.

Как передает Report, об этом сообщает CNN .

Решение принимали в немедленном режиме, отмечает издание. Поскольку законодатели пытались продемонстрировать поддержку Украины на фоне ничем не спровоцированного нападения России.

Как уточняет Reuters, помощь Украине предназначена для поддержания Вооруженных сил в борьбе с российскими войсками и гуманитарной помощи гражданам, в том числе около 1,5 млн беженцев.

Спикер Палаты Нэнси Пелоси отметила, что 13,6 миллиарда долларов, вероятно, будут лишь "верхушкой".